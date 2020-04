Toch veilig op bezoek bij opa of oma: mobiele bezoekkamer in Asten

Festivalgangers die van luxe houden slapen er normaal in. Een mobiele container die binnen een mum van tijd is om te bouwen tot tijdelijke slaapkamer. Vijfhonderd van dergelijke verplaatsbare slaapkamers staan nu in de opslag van de firma Flexotels in Best. Paaspop zou dit weekend de eerste zijn in een hele rij van festivals over de hele wereld, maar corona dwarsboomt de leveringen.