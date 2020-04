Toekomst Handelse Courant ongewis: ’We doen het nog steeds graag, maar op een gegeven moment is het mooi geweest’

Bewoners zorgcen­trum Wellenshof uit Liessel wellicht tot na weekend in Weert

23 april WEERT/LIESSEL - De 24 bewoners van zorgcentrum Wellenshof in Liessel blijven nog even in Weert. De Zorgboog bekijkt van dag tot dag of de bewoners terug kunnen naar hun vertrouwde omgeving. ,,We hopen dat ze eind deze week terug kunnen, maar we houden er ook rekening mee dat het na het weekend wordt”, aldus een woordvoerster van De Zorgboog.