Toekomst Koepelkerk in Lierop ter discussie

Deurne: Minder parkeer­ders verwacht? Onderzoeks­bu­reau moet het checken

12 november DEURNE - In het ene geval wel onderzoek door een adviesbureau eisen als er wordt afgeweken van de parkeernormen in Deurne, in het andere geval niet. Dat is raar, vindt de partij DOE! Zeker omdat minder parkeerplaatsen aanleggen dan is afgesproken kan leiden tot overlast. Daarom stelde DOE! voor om de nieuwe regeling aan te passen.