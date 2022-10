Toen zijn kleindochter bijna werd aangereden ondernam Hans actie: ‘straat nu stuk veiliger met extra bord’

Extra geld voor Somerense gezinnen die het lastig hebben, dat wil de oppositie (die even een meerder­heid heeft!)

SOMEREN - Zo’n 350 gezinnen in Someren die het financieel moeilijk hebben, verdienen een steuntje in de rug. Een ‘bijzondere’ raadsmeerderheid is voor het verstrekken van een extraatje van maximaal 800 euro.

30 september