Toeristen lokken met VR-brillen, hologrammen en meer moderne snufjes; VVV Gemert-Bakel wil roer omgooien (en vraagt 100.000 euro aan gemeente)

Ze kan niet kiezen tussen salsa thuis of festival­len in Nederland; dus vliegt Mexicaanse Bibiana maar op en neer

ERP/BEEK EN DONK – Tijdens WiSH Outdoor in Mexico werd ze verliefd. Op onze festivals. Sindsdien reist Bibiana Rosales (28) meermalen per jaar de oceaan over om feestjes in de lage landen mee te pikken. ,,Ik kan de taco’s, salsa en sombrero’s niet missen, maar Nederland heeft een speciaal plekje in mijn hart.’’

2 juli