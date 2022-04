Toeslag voor inwoners Laarbeek met laag inkomen

We hebben een aantal mensen met geldzorgen in beeld, maar we zijn niet compleet

Bedrag hangt af van samenstelling huishouden

Hoe hoog de toeslag is, hangt af van de thuissituatie. Gehuwden krijgen één keer per jaar 38 procent van het maandelijkse bijstandsbedrag. Voor alleenstaanden met kinderen en singles zijn de bedragen iets kleiner. Laarbeek benadrukt dat ook gezinnen in aanmerking komen voor de toeslag.

De gemeente heeft nog niet in kaart hoeveel personen tot de doelgroep behoren. ,,We hebben wel een aantal mensen in beeld, maar we denken dat we niet compleet zijn.” Dat door corona, stijgende energieprijzen en inflatie de groep groter wordt, ligt volgens de gemeente voor de hand.