Toeterend en zwaaiend door de regio tijdens de Peelland Truckrun

“Kun je niet wat toeteren?”, vraagt Jeroen Heijligers aan Chantal van Lieshout. “Want op dit stuk is het een beetje saai.” Van Lieshout heeft even daarvoor haar witte DAF het bedrijfsterrein aan de Daalder in Deurne afgestuurd. De Ommelse en haar Astense bijrijder zijn één van de deelnemende koppels aan de Peelland Truckrun van afgelopen zondag. Ze hebben een speciale band met elkaar, vervolgt Van Lieshout: “Ik heb taxi gereden, onder andere schoolvervoer. Jeroen heb ik bij me in de taxi gehad. Dat was altijd heel gezellig. Ik heb gevraagd of hij zin had om mee te doen.” Over die vraag hoefde de achttienjarige Heijligers niet lang na te denken, zegt hij: “Ik vind het mooi om in een vrachtwagen te zitten. Drie jaar geleden heb ik ook al meegedaan. Het is heel leuk, met al die mensen langs de kant. En iedereen zwaait.”

Bekenden

De Peelland Truckrun, georganiseerd door KansPlus Asten-Someren-Deurne en GeJeJong-De Wik Deurne, beleeft zondag de 31e editie. Vrachtwagenchauffeurs en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking maken samen een rondrit door de regio. En dat is een succes, getuige de stoet van liefst 180 trucks die toeterend door Deurne, Vlierden, Ommel, Asten, Someren, Liessel, Milheeze en Bakel trekt. De deelnemers genieten. En ook de toeschouwers, die op sommige punten in dubbele rijen staan te zwaaien en te klappen. Heijligers, die vanwege een geboortecomplicatie aan een rolstoel gebonden is, ziet veel bekenden. “Ik heb in Heeze op school gezeten, op de Berkenschutse. Nu werk ik. Bij de Smalle Haven in Deurne en bij Welkom Thuis in Helmond. Daar ken ik best veel mensen van.”

Als Van Lieshout haar truck door Asten manoeuvreert is het voor Heijligers helemaal een feest van herkenning. Niet alleen loopt de route precies voor zijn huis langs, waar zijn familie zich verzameld heeft. In heel Asten wordt driftig heen en weer gezwaaid. Heijligers laat zich door zijn beperking niet beperken, legt hij uit: “Ik verzamel bierdopjes voor KiKa. Die krijg ik bijvoorbeeld van restaurants. Vorig jaar heb ik 450 kilo opgehaald. En op tweede Pinksterdag organiseer ik bij de scouting in Asten ‘Gelijkspel’, een dag voor mensen met en zonder beperking. Ze kunnen spelletjes met elkaar doen, rolstoelhockey bijvoorbeeld. Ik wil mensen laten ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten. Er is een barbecue en ‘s avonds nog een loterij. Ik ga zelf alle winkels af om prijzen in te zamelen. En ik doe al zo’n acht jaar mee aan de optocht.”