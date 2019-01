Tomatenkweker Wim Peters uit Someren grijpt naast Tuinbouw Ondernemersprijs

Fietsspeci­a­list Jules de Corte uit Neerkant gaat in lichtere versnel­ling verder

16:07 NEERKANT - Wanneer stop je als zelfstandig ondernemer met werken? Dat is voor de 68 jarige fietsspecialist Jules de Corte uit Neerkant een lastig te beantwoorden vraag. Fiet-sen verkopen en maken is iets wat hij nog altijd met veel plezier doet. ‘Het is ook het enige waar ik goed in ben’.