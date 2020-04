Ton Stokwielder: ‘Laat rupsenplaag over aan vogels en insecten’

Probeer de eikenprocessierups niet met gif uit te roeien, maar beheer op een natuurlijke manier de aantallen. Dit drukt Ton Stokwielder gemeenten die jaarlijks gebukt gaan onder rupsenplagen op het hart. ,,Jarenlang spuiten baant de weg naar een extreme plaag.'' Extreme overlast is in te dammen door natuurlijke vijanden van de jeukrupsen ruim baan te geven, stelt de directeur van Stichting Wereldboom en het Waalwijkse landschapsbeheerbureau Storix. ,,De epidemie kan binnen vier jaar de kop ingedrukt worden'', voorspelt hij.



Een vurig pleitbezorger van een andere aanpak van rupsenoverlast, zo kun je Stokwielder wel noemen. 'Beheren, niet bestrijden' is zijn credo. In zijn thuisregio heeft hij onder meer de rupsenbestrijding in een pretpark op zijn curriculum staan. Voor een deel gaan Peelgemeenten ook mee in de strategie om rupsen met natuurlijke vijanden te bestrijden. Zo hingen Lieroppenaren Piet van der Zanden en Theo Jeukens (de twee raakten geïnspireerd toen Stokwielder een voordracht over rupsenaanpak hield bij Groei & Bloei Asten-Someren) in samenwerking met de gemeente Someren tientallen vogelhuisjes op in een bos. Dit moet een invasie van rupsetende vogels als de koolmees teweegbrengen. Helmond deelt meeskastjes uit aan inwoners die in voorgaande jaren melding maakten van rupsenoverlast.