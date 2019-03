Toneel in Griendtsveen op het lijf geschreven

Locatie: De Zaal in Griendtsveen

Voorstelling: Hondenveldje

Door: Toneelvereniging GRIKON

Gezien op 29 maart.

Al 42 jaar speelt GRIKON jaarlijks een toneelvoorstelling in gemeenschapshuis De Zaal. Dit jaar de komedie ‘Hondenveldje’. Het verhaal speelt zich af in een fictief dorp waar weinig gebeurt, maar door de komst van een projectontwikkelaar en een sensatiebeluste verslaggever plots reuring ontstaat. Het is door regisseur Matthias Valk speciaal voor de vereniging geschreven. De club brengt bewust ieder jaar een ander soort stuk. Volgens spelers Louis Meulendijks en Claudia van den Munckhof zorgt dat er mede voor dat leden lang aanblijven.

Hoe verklaren jullie de loyaliteit van spelers aan de club?

Louis: „Ik ben bijna dertig jaar geleden begonnen als gastspeler omdat de club iemand tekort kwam. Ik ben blijven hangen omdat het zo’n hechte, leuke club is. En omdat we veel verschillende stukken spelen. Komisch, zoals vandaag, maar ook wel eens drama. We hebben bijvoorbeeld iets van Jean-Paul Sartre gespeeld. Die variatie maakt het boeiend.”

Claudia: „De meeste leden zijn inderdaad al lang bij de club, sommige zelfs vanaf de oprichting. Zelf ben ik zo’n twintig jaar geleden begonnen. Ik denk dat die loyaliteit te maken heeft met de groei die we erin hebben. We willen steeds iets beter worden. Daarom trekken we ook altijd professionele regisseurs aan die ons hierbij helpen.”

Hoe heeft Matthias Valk met zijn regie jullie spel verbeterd?

Louis: „We zijn begonnen met improviseren. Er was nog geen vastomlijnd stuk. Matthias gaf ons opdrachten om zelf personages te ontwikkelen, zoals: ‘Hoe loopt ‘ie?’ Ook hebben we zelf de namen bedacht. In mijn geval is dit Mick van Dreutelen, uw sterverslaggever. Ik heb het nodig dat iemand me die uitdagingen geeft. Het haalt het beste uit mezelf.”

Claudia: „Ik speel Violet, die zich rijker voordoet dan ze is, met haar hondje Fufu, wat overigens een speelgoedhondje is. Tijdens het repeteren zijn sommige eigenaardigheden aan mijn rol vanzelf ontstaan, zoals het snuffelen aan mensen. Ik heb geprobeerd gekkigheid erin te brengen. Daar heeft de regisseur mij mee geholpen.”

Zit er iets van Griendtsveen in het dorp waar het stuk over gaat?

Claudia: „Nee, daar staat het los van. Het is volledig gebaseerd op de fantasie van de schrijver.”