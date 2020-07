Toneelspeelster Yvon Leenders: ‘Ik heb het geluk dat ik ben opgevallen’

Yvon Leenders zoekt naar de juiste woorden. Om haar eigen talent te omschrijven, zonder anderen tekort te doen. En dát acteert ze niet. ,,Ik vind oprecht dat toneel spelen een vak is. Ik ben een amateur, een hobbyist.” Wel één uit de hogere categorie. ,,Zie me maar als een goede amateurvoetballer.” De vergelijking gaat nog even verder: ,,In het amateurvoetbal is het logisch dat je een eerste elftal hebt en een achtste.” In zo'n laag team mag iedereen meedoen, het hoogste elftal is alleen voor de betere spelers weggelegd.