Toon en Thija Maas: 'We zijn op onze eigen manier apart'

Toon Maas schuift een paar hooggehakte schoenen van zijn zus Thija aan de kant en gaat zitten. ,,Het valt nu allemaal nog mee hoor, vroeger was er op deze bank maar één plekje om te zitten." Hij lacht. Thija grinnikt. ,,Nee, die tips over binnenhuisarchitectuur zijn niet aan mij besteed."

In het huis van Thija - midden in het buitengebied van Vlierden - kijk je je ogen uit. Overal staan en liggen notitieboeken, leesboeken, muziekinstrumenten, sieraden, aparte lampjes, kleerhangers vol jurken en natuurlijk stapels van haar vers gedrukte nieuwe boek, de dichtbundel Verbarium Poeticum.

Zondag wordt hij gepresenteerd in het Cultuurcentrum in Deurne, samen met Eindelijk Thuis, een boek van haar broer Toon met aquarellen en tekeningen van zijn partner Dini van Griensven (62).

Fanfare

Het is niet voor het eerst dat Toon (65) en Thija (64) een gezamenlijk project hebben. Ze begonnen samen bij de fanfare van Lierop, speelden alle twee in de folk-rockband Houdoe en traden jaren op als clownsduo de Maa's. In die dagen waren ze broers, nu zijn ze broer en zus. Aan de dag dat Thijs haar naam in Thija veranderde ging een heel proces vooraf, vertelt ze. ,,Ons mam zei vroeger al tegen onze Toon: 'onze Thijs is anders'. Maar ik ben pas later ingrijpend met het transgender-proces bezig gegaan."

Toon: ,,We groeiden op in de hippietijd hè. Het maakte niemand uit dat je lang haar had en fladderige hippiebroeken aanhad, het viel niet op. Ons pap en ons mam lieten ons ook heel vrij. We zijn eigenlijk allemaal op onze eigen manier apart." Thija: ,,Zo rond mijn 45ste ben ik uit de kast gekomen en ging ik ook mijn omgeving steeds meer aan mijn vrouw-zijn laten wennen. Op de school waar ik biologieles gaf vonden ze dat geen probleem, de leerlingen ook niet. Die zeiden hee mister, dâ rokje staat goe!" Thija voelt zich inwendig vrouw, maar heeft zich niet laten opereren. ,,Het maakt me ook niet veel uit als mensen me meneer of Thijs noemen. Al voelt het wel fijn als mensen Thija zeggen, omdat ik die naam zelf bedacht heb ook." Toon knikt. ,,Ik vergis me vaak, maar ik probeer er wel op te letten." Thija: ,,Je hebt je hele leven Thijs gezegd, dus dat begrijp ik wel."

De dichtbundel van Thija telt 367 gedichten, waarvan er veel persoonlijk zijn. ,,Gewoon voor elke dag één en twee reserve. Je weet nooit wanneer je er nog een nodig hebt." Ze ontstonden de afgelopen vijftien jaar en zijn allemaal vanuit Thija's handgeschreven notitieboeken, overgetypt door vrijwilligers. Toon: ,,Ik ben naar de vrijwilligerscentrale gestapt en heb gevraagd of er mensen waren die dat konden doen. Nou, die waren er!"

Reizen

Ondertussen waren Toon en Dini tijdens hun reizen door Europa samen bezig met het maken van hun eigen boek. ,,Ik ben eigenlijk pas begonnen met schrijven toen ik stopte met het straattheater." Grinnikend: ,,Ons Dini moet het eerst lezen en als zij het niks vindt moet het weer opnieuw."

De 'vergedichten' van Toon gaan over hoe het hem vergaan is, aangevuld met horizonnen (getekend of in aquarel) van Dini. ,,Het is een bladerboek geworden. Je moet tijdens het lezen vooruit en achteruit bladeren, het is een soort puzzel. Het is maar 68 pagina's, maar de mensen hebben hun handen er vol aan."