Toos uit Someren zorgt voor warmte met kerstpakketten-actie

SOMEREN - De ruimte aan de Ambachten 9 in Someren is sfeervol ingericht met kerstboompjes en een koffiehoekje voor de gulle gevers. Toos Claessens (60) en haar partner Ton Bennenbroek pakken er de etenswaren in bananendozen, die als kerstpakketten naar gezinnen in Someren, Asten en Deurne worden gebracht.

Die zijn via de Voedselbank zorgvuldig uitgekozen. ,,Wij kennen die gezinnen niet, en dat is goed zo. Leuke en lieve complimenten van hen komen via de Voedselbank toch wel bij ons”, zegt Claessens.

Leger des Heils

De aanleiding van de actie is het Leger Des Heils in Eindhoven. ,,Ik heb daar een periode als vrijwilliger gewerkt en een heel andere kant van onze maatschappij leren kennen. Ik heb daar oog gekregen voor mensen die het een stuk minder fijn hebben dan wij. Het idee is om bij gezinnen die het moeilijk hebben , warmte te brengen. Wij hebben voor december gekozen omdat in die maand niet alleen de armoede zichtbaarder is, maar ook omdat in deze koude periode de mensen toch meer kunnen en willen missen voor anderen én met elkaar de warmte van Kerstmis willen delen.”

Ze zijn in november en december druk met de pakketten. ,,Wij beginnen met bedrijven aan te schrijven en bekendheid te geven aan onze actie en langzaam maar zeker stromen de producten dan binnen. Wij willen de doos vullen met eten dat een lange houdbaarheid heeft, en dat weten de gulle gevers.”

Toen zij zeven jaar geleden in Someren-Eind begonnen is de dorpswinkel Attent ingeschakeld. ,,Wij willen de kleine middenstand ook wat gunnen, Theo Bosch is de uitbater en heel belangrijk voor onze actie, voor een kleine prijs kan men daar producten kopen die voor de pakketten bestemd zijn. We zijn naar Someren verhuisd omdat de ruimte in ’t Eind wordt verhuurd, maar de samenwerking met Theo is gebleven.”

Bijzondere giften

Er komen ook bijzondere giften binnen, zo kwam er een mevrouw met honderd zakken soep. ,,Die werd groot ingekocht omdat vader alleen maar deze soep lustte. Nu vader is overleden wilde zij er andere mensen blij mee maken. Ook werd er honderd kilo aardappels bezorgd en bakten cliënten van ORO cakes voor in de dozen. Van een basisschool die dicht moest wegens corona kregen we vers fruit dat over was.”

Die medewerking van velen zorgt ervoor dat de dozen zich opstapelen. ,,Maar het zit hem niet in het aantal dozen, maar in de mensen die wat komen brengen en dat gebeurt steeds meer door mond-tot-mondreclame. Wij zijn tevreden als we de noodzaak van ons werk rond Kerstmis goed hebben uitgedragen en dat men het fijn vindt om andere mensen te helpen.”

Het zijn hele drukke weken voor Toos en Ton. ,,Je kunt niet zeggen, dat doe ik morgen wel. Als je aan zoiets begint dan wil je ook eindigen met de zekerheid dat iedereen die in aanmerking komt voor een derstpakket, dit ook vóór Kerstmis in huis heeft.”

De actie duurt tot 18 december