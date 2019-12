Top 2000-concert in Cultuurcentrum Deurne biedt veel diversiteit

In totaal werken er 21 muzikanten mee aan het concert in het Cultuurcentrum Deurne. Ze zijn afkomstig uit de Deurnese bands PD The Next, Shotgun Shadow en Songs of Cohen. Op het podium zal telkens een wisselende combinatie staan. Daarnaast neemt Ivan van Oosterhout, bekend van DMG Radio, plaats achter de draaitafel. Hij is ook de maker van de filmpjes die per decennium, van de fifties tot de zero's, een tijdsbeeld tonen. Alle liedjes komen uit de Top 2000. Aan het einde van de avond spelen de bands de top tien zoals die verkozen is door Deurnese stemmers.

,,Toen Mark Mastbroek en Lud Goossens van het Cultuurcentrum ons vroegen om een concert te organiseren met nummers uit de Top 2000, waren we bij PD The Next meteen enthousiast'', vertelt bandlid Marcel van der Loo. ,,Hans Martenz, ons muzikale genie, en ik zijn gaan brainstormen. Al snel wisten we dat we meer bands met Deurnese roots erbij wilden betrekken. Shotgun Shadow en Songs of Cohen zijn ook coverbands van een hoog niveau op amateurgebied. Voor het visuele gedeelte, de videoclips, vroegen we Ivan. Hij doet ook de presentatie van de top tien.''

Op zoek

Het was een hele bedoening om alles op poten te zetten. De bands hebben enkele liedjes uit de Top 2000 nog niet eerder gespeeld. Daarvoor moesten ze dus op zoek naar de bladmuziek, arrangementen maken, instuderen en repeteren. De songs die voorkomen in de top tien gekozen door Deurnenaren konden pas vanaf half november geoefend worden. Toen sloot de verkiezing. Zo'n 180 mensen brachten hun stem uit.

Een paar tipjes van de sluier wil Van der Loo wel oplichten: ,,Onze top tien wijkt sowieso af van de landelijke. Er is één band die er meerdere malen in voorkomt. En het geijkte nummer dat je in Deurne op nummer één verwacht, staat niet op die plek.''

Qua diversiteit zit het wel goed. Op de avond worden luisterliedjes en uptempo nummers gebracht, en alles wat ertussen zit. Volgens Van der Loo is het concert dan ook geschikt voor jong en oud.

Het is niet alleen entertainment wat de klok slaat. Er zit ook een informatief gedeelte in. Bij ieder liedje wordt een weetje gepresenteerd. En dat zijn geen algemeen bekende feiten, zegt Van Oosterhout. ,,Ik weet van veel nummers wel iets, maar ik ben geen wandelende popencyclopedie. Hiervoor heb ik internet afgestruind en geprobeerd de bijzondere informatie eruit te filteren.''

Van Oosterhout: ,,Als we het publiek op die avond blij maken, is ons doel behaald.'' Van der Loo ziet het concert ook als een moment om mensen bij elkaar te brengen. ,,En dat moeten we koesteren in deze tijd."