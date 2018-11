Top 2000-liedjes grote uitdaging voor honderdkoppig koor uit Deurne

Het zangevenement Ameezing Top 2000 is een initiatief van de Deurnese zangdocent Carolien van der Hulst. "Al jaren had ik het idee om zoiets groots te organiseren. Het tienjarige bestaan van mijn bedrijf Zangwerk was een mooie aanleiding", zegt Van der Hulst. Veel reclame heeft ze niet hoeven maken voor het evenement. "Vrijwel alle deelnemers komen uit mijn eigen netwerk. We hadden al snel honderd deelnemers bij elkaar." Alle mensen die mee wilden zingen kregen een plekje in een honderdkoppig megakoor en een van de drie kleinere gelegenheidskoren. "De een heeft wat meer zangervaring dan de ander. Dat is helemaal niet erg, want samen maken we er iets moois van en nemen we elkaar op sleeptouw", is de ervaring van de initiatiefneemster.

Lat ligt hoog

In de keuze van het repertoire en de arrangementen ligt de lat hoog tijdens Ameezing Top 2000. "Ik weet precies wanneer ik moet playbacken, dat voel je vanzelf", zegt deelneemster Horry Gouvernante lachend. "Meerstemmig zingen is veel moeilijker dan eenstemmig zingen, doordat iedereen verschillende partijen heeft. Waar je er anders maanden op zou moeten repeteren, krijg je dat hier in een dag voor elkaar. Dat gaat vanzelf", zegt deelneemster Francien Hoeben. "Het is mooi wat je tijdens zo'n dag met elkaar kunt bereiken. Iedereen komt 's ochtends nog wat schuchter binnen, maar nu staat er al echt een koor", zegt deelneemster en medeorganisator Addie Smolders.

"Samen kun je veel meer dan alleen. Dat is precies wat een koor is", vindt deelneemster Nel de Theije. De koorleden worden niet alleen hecht tijdens het zingen, maar ook daarbuiten staat niemand alleen. "Ook al heb ik me in mijn eentje opgegeven; ik heb me nog geen moment alleen gevoeld. Door het samen zingen krijg je snel contact", zegt Hoeben. De Theije herkent dat en wijst naar haar tafelgenoten: "We kenden elkaar helemaal niet van tevoren, maar ineens ben je toch een clubje. We hebben al verschrikkelijk veel gelachen."

Benieuwd hoe het klinkt

Een van die tafelgenoten is Ilse van Deursen. "Ik ben vooral heel benieuwd hoe het straks met z'n allen gaat klinken op het grote podium. Dat vraag ik me al de hele dag af", zegt Van Deursen die haar moeder Connie van de Weijer heeft overgehaald om mee te zingen. "Deze dag is voor ons een moeder-dochter uitje. We houden allebei van zingen. Het is heel leuk om dat samen zo te doen", aldus Van de Weijer die normaal alleen zingt in een carnavalsgroep. "We hebben wel ooit geprobeerd om meerstemmig te zingen, maar dat lukte nooit. Ik heb vandaag sowieso al zoveel bijgeleerd, bijvoorbeeld dat gorgelen goed is voor je stem en hoe je een beetje noten kunt lezen."

Het honderdkoppige megakoor zong tijdens het afsluitende concert de Top 2000-evergreens Bohemian Rhapsody en Thank you for the music. In drie kleinere koren zongen de deelnemers ook nog nummers als Empire state of mind, Why tell me why en Imagine.

