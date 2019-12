Topman Peer Swinkels van Swinkels Family Brewers: ‘De factor mens zijn we vergeten’

Aanschaf pluimveebe­drijf Heusden kost 9,5 ton

7:00 ASTEN-HEUSDEN - Met de aankoop van de vleeskuikenhouderij aan de Antoniusstraat 45 in Asten-Heusden is een bedrag gemoeid van in totaal 950.000 euro. Eerder stelde de provincie Noord-Brabant al een subsidie in het vooruitzicht van 7,5 ton. Nu doet het gemeentebestuur van Asten een voorstel aan de lokale politiek om nog eens tweehonderdduizend euro vrij te maken.