Tractor Pulling Bakel in nieuw jasje: ‘Er komt letterlijk en figuurlijk vuurwerk vanaf’

Nieuw dit jaar is de familiedag op zondag 25 augustus en een speciale trekwedstrijd voor auto's. ,,We brengen hiermee wat afwisseling op de wedstrijdbanen", zegt een van de organisatoren, Wilbert van Lanen. ,,Voor het publiek en zeker voor de kinderen is dit mooi om te zien."

Van Lanen is klaar voor de 35e editie van het paardenkrachtengeweld op 24 en 25 augustus op het Heidveld 4 in Bakel. ,,We hebben Tractor Pulling Bakel in een nieuw jasje gestoken om onze sport nog meer te promoten,” zegt hij. ,,Van de wedstijden zaterdag komt letterlijk en figuurlijk het vuurwerk af. Het is een groot spektakel. Vorig jaar met alleen de Farmstockklasse maar dit jaar ook de National klasse.”

Verder heeft het comité ervoor gekozen dit jaar een onderscheid te maken tussen Tractor Pulling en standaardtractoren. Andere jaren liep dat beide dagen door elkaar. De standaard tractoren rijden nu op zondag en dat biedt ook de mogelijkheid om er dan een familiedag van te maken voor groot en klein.

Afwisseling

Op de wedstrijdbanen is zondag ook de Baokelse Klasse te zien met de lokale helden/teams, zoals Badboystoy, Born in the USA, Belazerus, Maxium Massey, The Carpenther en cobra Xl. En er is dus een trekwedstrijd voor auto's. ,,We brengen hiermee wat afwisseling op de wedstrijdbanen", aldus Van Lanen die aangeeft dat met name ook getracht wordt de jeugd meer betrokken te laten raken bij het evenement. Voor de kinderen is er veel meer te doen en te zien. In de feesttent, waar zaterdagavond nog de afterpulling party vanaf 21.30 uur wordt gehouden met de band Bad Ties, wordt zondag ruim baan gegeven aan de jeugd met DJ Christine. Kinderen die daar hun energie niet volledig kwijtraken, kunnen ook losgaan op een groot luchtkussen in de vorm van een maishakselaar. Ook komt er een maisspeelbak en een zandbak voor de kleinste.