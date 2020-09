Tractor verliest lading uien na botsing met auto in Lieshout.

Hoe een Deurnese pot met geld weer in de vriezer verdween

17 september DEURNE - Plannen voor nieuwe ruimtes om in te sporten of de opknapbeurt van een gemeenschapshuis: het kan in Deurne allemaal de vriezer weer in. Wethouder Helm Verhees trekt ze in omdat er nog te veel vragen leven bij de gemeenteraad. De zoveelste vertraging in een proces vol hindernissen.