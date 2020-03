Trainer Riny Heesakkers (74) is nog steeds blij als zijn jongens opbloeien in de boksring

Wat ooit kleinschalig begon in Aarle-Rixtel, heeft Riny Heesakkers (74) in het Ontmoetingscentrum in hartje Beek en Donk uitgebouwd tot een boksschool met 138 leden, compleet met boksring, boksballen en harde muziek. Daar lesgeven doet hij nog altijd met veel plezier. ,,Ik ga ook nóóit stoppen, ik ga door tot ik omval,” zegt hij.



Om eraan toe te voegen: ,,Natuurlijk moet ik wel minderen; ik kan niet meer zo lang lesgeven als eerst. Vroeger gaf ik vijf dagen per week de hele dag training en in de weekenden ging ik met de jeugd naar gevechten toe. Ook al ben ik zo sterk als een paard, dat kan ik nu echt niet meer. Daar word ik te oud voor. Ik ben nog wel elke dag aanwezig op de club, dat vind ik mooi om te doen. Ik hou van de spanning in dit wereldje. Als ik met de jeugd naar een wedstrijd ga, ben ik vaak nog tien keer zenuwachtiger dan zij zelf. En als ik mijn jongens dan zo zie opbloeien in de ring, dan heb ik het gevoel dat ik iets heb bereikt. Dat vind ik prachtig.’’