Transgender Thija Maas (67) overleden: ‘Ze was heel spraakzaam, scherp van geest en vooral een uitzonderlijk persoon’

Buurt in Deurne opgelucht: geurover­last verleden tijd nu houtbehan­de­lings­be­drijf verhuist

DEURNE - Meer dan eens hadden ze last van de geur die uit de schoorsteen van hun buurman kwam, maar nu is dat voltooid verleden tijd voor omwonenden van de Grote Bottel in Deurne. Houtbehandelingsbedrijf FirmoLin verhuist per 1 juni naar Limburg.

17 april