Traumahelikopter rukt uit voor campinggast die van ladder valt in Heusden

Flinke klap voor Griendts­veen: Dynamiek trekt handen van enige school in dorp, ouders blijven strijdbaar

GRIENDTSVEEN - Dynamiek Scholengroep trekt definitief haar handen af van de enige basisschool in Griendtsveen. Het laatst overgebleven schoolbestuur dat interesse had in overname van De Driehoek is alsnog afgehaakt. Ouders blijven desondanks strijdbaar.

8 november