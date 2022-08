Trena Wagner over lichtprocessie Mariahout: ‘Maria is onze moeder’

,,Maria doet alles voor ons. Dit is wel het minste wat we voor haar terug kunnen doen”, zegt Trena Wagner met een schittering in haar ogen. Samen met haar man Rudy bezoekt ze maandagavond de Mariaviering in de kerk van Mariahout en de aansluitende lichtprocessie, via het park naar de Lourdesgrot. ,,Maria is heel belangrijk binnen onze Sinti-gemeenschap”, vervolgt ze. ,,Ze is onze moeder. Daarom komen we vaak naar hier. Om steun te vinden. Of troost.”