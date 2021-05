Tromgeroffel op het Ommelse kerkplein: alternatief voor Grote Gildeprocessie

OMMEL - Normaal gesproken is de Grote Gildeprocessie, met honderden deelnemers, hét hoogtepunt van de Ommelse meimaand. Nu deze processie voor het tweede achtereenvolgende jaar niet door kan gaan, is gezocht naar een Coronaproof alternatief.

Mét een mis, tromgeroffel en een vendelgroet, maar zonder publiek. Dat was vrijdagavond. ,,De gildeprocessie is altijd heel speciaal. Het is een belangrijke traditie binnen het gildewezen”, vertelt Toon Bergh, als kringkapitein een van de organisatoren van de mis. De gildes betonen tijdens de processie hun eer aan Maria, zweren trouw aan de kerk en laten een speciale gildekaars zegenen.

Pausmis moeten missen

In de Ommelse kerk zijn zo’n vijftig gildebroeders van zeventien verschillende Peellandse gildes aanwezig. Van elk gilde één afgevaardigde, aangevuld met ereleden en bestuursleden. Slechts een gilde is vrijwel compleet, het Boekelse St. Agathagilde, dat bij de mis aanwezig mocht zijn als ‘troostprijs’ nadat ze een pausmis in Den Haag moesten missen.

Gerrit Janssen, deken luitenant van het St. Agathagilde, verzorgt de vendelgroet op het kerkplein. Onder toeziend oog van alle aanwezigen doet hij zijn vendeloefeningen. ,,Het is heel apart om hier te mogen zijn. Ruim anderhalf jaar zijn we niet bij elkaar geweest, hebben we elkaar niet gezien of geoefend”, zegt hij.

Quote Heel mooi om die broeder­schap te zien Maarten Janssen, Secretaris Kring Peelland

De gildemis is een belangrijk moment van samenkomst, blijkt tijdens het koffiemoment na afloop van de dienst. ,,Kijk iedereen eens kletsen, heel mooi om die broederschap te zien”, vertelt Maarten Janssen, secretaris van kring Peelland. ,,Dit is een van de eerste keren dat we weer als gildes bij elkaar zijn. Het is belangrijk dat we laten zien dat we er nog zijn”, beaamt Toon Bergh.

Kapelaan Harold van Overbeek, die samen met Henk van Thiel de dienst leidt, spreekt van ‘een nieuwe start’. ,,Voor iedereen is dit een nieuw begin. Dat we weer in beperkte zin weer fysiek bij elkaar mogen zijn, is essentieel, zeker voor de gildes.”

Mariavieringen op afspraak

Vorig jaar was er tijdens de traditionele meimaand vrijwel niets mogelijk. Nu zijn de Ommelse Mariavieringen alleen op afspraak toegankelijk. ,,Dat werpt toch een drempel op. Dat maakt dat deze Mariamaand met geen enkel ander jaar te vergelijken is. We leven in de omgekeerde wereld. Normaal probeer je zoveel mogelijk mensen in de kerk te ontvangen, nu hoop je dat er maar niet teveel komen”, aldus Van Overbeek.