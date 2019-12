Trots op nieuw uiterlijk kerk Asten; bijzondere schilderingen komen weer tevoorschijn

Uitslaande brand in cafetaria van De Pelgrim in Mariahout, naastgele­gen restaurant Tweede Kerstdag dicht

11:27 MARIAHOUT - Werknemers van restaurant en zalencentrum De Pelgrim aan de Mariastraat in Mariahout waren net even aan het napraten over een drukke Eerste Kerstdag toen ze opeens een raar geluid hoorden. Het bleek een brand in de afzuiginstallatie van het naastgelegen cafetaria van dezelfde eigenaar.