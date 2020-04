Trouwen, jubileren, jarig zijn in coronatijd: ‘We stellen het liever uit’

Mandy van Doren en Maayke Derks uit Milheeze hebben samen een beveiligingsbedrijf en zouden na anderhalf jaar plannen elkaar in mei ‘dan eindelijk het ja-woord geven’. ,,We hadden onze wedding to do list bijna helemaal afgevinkt, toen het coronavirus in China uitbrak. Toen we hoorden dat de eerste persoon in Nederland was besmet, legden we de voorbereidingen stil. Na de maatregelen die premier Rutte afkondigde, besloten we de bruiloft voor nu af te blazen.