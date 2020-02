Trucker uit Asten probeert met rijtijden te smokkelen door systeem te manipuleren met magneet

Drugsdea­ler uit Asten gaat jaar de cel in

15:55 MIDDELBURG/ASTEN – De rechtbank in Middelburg is het roerend eens met officier van justitie Wilfred Suijkerbuijk. De 24-jarige Terneuzenaar J.A., inmiddels verhuisd naar Asten, moet een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, de cel in voor het dealen in harddrugs.