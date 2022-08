Truckers brengen nacht door in hete cabines door hittegolf: ‘Twee keer koud gedoucht vandaag’

Vijf brandhaar­den tussen Bakel en Aar­le-Rix­tel onder controle, vermoede­lijk sprake van brandstich­ting

BAKEL - In de bossen aan de Aarle-Rixtelweg tussen Bakel en Aarle-Rixtel zijn zondagmiddag rond 16.45 uur vijf afzonderlijke brandhaarden ontstaan, meldt de brandweer. Omdat er aan dezelfde weg in korte tijd verschillende brandjes uitbraken, vermoedt de brandweer dat er sprake is van brandstichting.

19:21