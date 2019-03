Tsjechov in Gerarduskerk Gemert

Zorgen over mogelijke uitbrei­ding veehoude­rij Deurne

9:41 DEURNE - Een aantal bewoners van de omgeving Bosweg in Deurne is bezorgd over de mogelijke uitbreiding van een veehouderij in hun buurt. Twee jaar geleden werd met geld van de provincie een agrarisch bedrijf verplaatst omdat het gebied overbelast was door geurhinder. Volgens de gemeente neemt de uitstoot af omdat de ondernemer stopt met zijn varkens.