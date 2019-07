Turfsteken in Toon Kortooms Park

Plan voor tijdelijk verblijf arbeidsmi­gran­ten op Bikkels in Vlierden in de maak

27 juli VLIERDEN - Er is een voorstel in de maak over de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten op bospark De Bikkels in Vlierden. Politieke partijen in Deurne besluiten in september of ze akkoord gaan.