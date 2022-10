Tussen 5 en 7 euro betalen voor een attractie: ‘Deze prijzen horen niet thuis op de kermis’

Voor drie euro misselijk worden in de Booster zit er bijna nergens meer in. Nu de partij Samen voor Asten van meerdere inwoners te horen krijgt dat een middagje vertier op de kermis het afgelopen jaar wel érg duur was, geeft dat voldoende reden voor actie. Burgercommissielid Antoon Driessen trekt namens de partij bij de gemeente aan de bel omdat de prijzen -net als het popcorn- de pan uit rijzen.

Quote Voor een gezin met een kleine portemon­nee en twee kids is het niet meer leuk. Math Vankan, Fractievoorzitter Samen voor Asten

Dat komt volgens Samen voor Asten omdat de opzet van de kermis niet meer in handen van de gemeente ligt. Een aparte organisatie bepaalt welke attracties de Astense kermisganger voorgeschoteld krijgt. Deze organisatie, Buro de Kermisgids, neemt elk jaar 120 kermissen voor hun rekening. Projectleider Sebastiaan Vonk ziet de prijzen voor een ritje in een attractie landelijk stijgen. ,,In Asten is twee jaar geen kermis geweest. De exploitanten hebben zich in december 2019 ingeschreven. Toen zaten we in een hele andere wereld met elkaar, waar ook andere ritprijzen bij horen. Daarom rekenen zij nu een andere prijs.”

Flitsende attracties

Dat alles duurder wordt, en dat kermisexploitanten hun boterham moeten verdienen, begrijpt fractievoorzitter Math Vankan van Samen voor Asten ook. ,,Maar dit zijn niet de prijzen die op een kermis thuishoren.” Hij beschrijft de kermis als volksvermaak. ,,Dat hoort voor iedereen toegankelijk te zijn. Voor een gezin met een kleine portemonnee en twee kids is het niet meer leuk.” Lagere prijzen zijn mogelijk, aldus Vonk. ,,Dan zal de gemeente echter de portemonnee moeten trekken om exploitanten naar Asten te halen.”

Tijdens zijn rondje over de kermis van afgelopen zomer, valt het Vankan ook op dat de attracties steeds flitsender worden. ,,Het is een grote lichtshow. De viskraam staat er niet, de Sjimmie is nergens te bekennen. De basisattracties ontbreken.” Daar staat tegenover dat er veel attracties stonden die normaal niet in Asten te vinden zijn. ,,Ik denk dat dat een mooie uitzondering op heeft geleverd”, zegt Vonk.

Vinger in de pap

Vankan spiekt graag even bij de Somerense kermis. ,,Daar heeft de politiek wel een vinger in de pap. Zij hebben iemand aangesteld die afspraken met de organisatie maakt.” Het zorgt ervoor dat er afspraken liggen over maximale prijzen, met uitzondering van ‘spectaculaire’ attracties. Asten heeft toegezegd dat het onderwerp onder de loep genomen wordt. ,,We zitten aan contracten vast, dus het zal niet makkelijk zijn”, zegt Vankan. ,,Dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is.”