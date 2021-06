Tussen groot enthousiasme en deceptie in Deurne zit een verloren Oranjewedstrijd: 'Ze hebben hun best gedaan’

Verzet tegen halvering buslijn 320 in Asten: ‘Het is niet goed uit te leggen’

22 juni ASTEN - Het plan om buslijn 320 minder vaak door Asten te laten rijden stuit op fors verzet uit de Peelgemeente. Wethouder John Bankers accepteert het niet dat de bus tijdens de spits nog maar twee keer per uur rijdt in plaats van vier maal en in het weekend nog maar één keer per uur in plaats van twee. Hij kaart de kwestie snel aan bij de provincie.