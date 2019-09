Tussenpaus Ad de Kroon in Laarbeek kan het werken niet laten

Bijzonder vindt Ad de Kroon zijn aanstelling als interim-gemeentesecretaris van Laarbeek zelf ook wel. Als jurist is hij 23 jaar gemeentesecretaris geweest in Tubbergen, Veldhoven en Helmond. Daarna was hij ruim 7 jaar provinciesecretaris/algemeen directeur van de provincie Limburg. En eigenlijk was hij dus alweer dik 2 jaar met pensioen.