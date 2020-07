Twaalf appartementen voor mensen met dementie: Savant dekt gat bij bouwproject in Lierop

Vier jaar werken dorpscoöperatie Lierop Leeft en de gemeente Someren al aan dit project. Sinds 2,5 jaar zit ook zorgverlener Savant aan tafel. Het doel is om mensen met dementie zo lang mogelijk in Lierop te laten wonen. De financiering bleek enkele maanden een lastige hobbel, maar die is nu weggenomen door Savant.

Rekenwerk

Kusters is blij met die ontwikkeling. Hij hoopt nu binnen enkele weken met een tekening naar buiten te kunnen. Het plan is om twaalf modulaire woningen neer te zetten in het gebied nabij de school. Dat betekent bouw in de fabriek en op locatie alleen montage van alle onderdelen. Er is plek voor twaalf mensen. Kusters: ,,Acht tot tien was voor ons genoeg geweest, maar rekenwerk van Savant leerde dat twaalf de ondergrens is.”



Wocom zorgt voor realisatie van de woningen en Savant levert de benodigde zorg. Lierop Leeft krijgt ook een belangrijke rol in het geheel. Vrijwilligers van die coöperatie gaan onder meer de maaltijdvoorziening en activiteitenbegeleiding voor hun rekening nemen. Dat was een van de redenen voor Savant om garant te staan, aldus Kusters. ,,Het is dus met de hulp van de gemeenschap.”