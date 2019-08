Twaalfde Heise Bierfesten is meer dan schlagermuziek

De nieuwe terreinindeling, waarin Die Heise Stube een plek heeft, is populair. Om het half uur is er een nieuwe act, van een fotoshoot met de Kerstman en Sinterklaas tot het rondstrooien van 25 kilo confetti en een ludieke huwelijksplechtigheid. " De bezoekers houden van deze foute acts, als ze zeggen ' 't Was zo slecht dat het juist gezellig was', dan zijn we tevreden. En zeker als ze daarna zeggen, 'Daar moet ik volgend jaar weer naar toe," zegt Dirk van de Voort van de organisatie.

Kaal

Op het festivalterrein is van alles te doen, Kapper Jorg Couwmans is in zijn kapperstent bezig met een klant. ,,Er zijn klanten die willen kaal geknipt worden, maar de meesten vragen een normaal kapsel. Ik ga tussendoor wel de feesttent in, dan sluit ik even mijn zaak."

De kinderen leven zich uit in de kermisrups. ,,Ik ben hier met mijn kleinkinderen." Zegt Henk van de Kruijs (65) uit De Hei. ,,Ik kom hier elk jaar, in de beginjaren elke avond in de tent. Maar dat is wegens min leeftijd wat minder geworden.”

Maar de grote feesttent is hét centrum van de feesten, elke avond met bezoekers die op de banken staan al zwaaiend met grote pullen gevuld met bier. Daar blazen d'Eindermuzikanten uit 't Eind, de Bessemblaozers én de groep Julia und die Heise Romeo's uit De Hei, de feesttent warm voor het optreden van Dennie Christian.

Hij is net klaar met zijn meezinger Rosa Munde. ,,Drie jaar geleden ben ik geboekt voor een aantal optredens voor deze zondagmiddag en nu sta ik hier, alweer voor de derde keer. Het wordt een soort van traditie." Hij is inmiddels 63 jaar en is 46 jaar geleden met zijn zang carrière begonnen. ,,De mensen moeten je ook wat gunnen, en dat doen ze hier in Someren-Heide, Ik word hier als een koning ontvangen en zing hier met zoveel plezier, de bezoekers vergeten bij mijn muziek de dagelijkse zorgen. Ik zing over leuke dingen, ellende is er al genoeg."

Martien Rooyakkers is van CV De Pompers uit Someren. ,,Wij werken twee dagen als vrijwilliger en op de zondag genieten wij in de feesttent. Van ons eigen centen, want de vrijwilligers vergoeding is voor de vereniging!"

Naast de schlagermuziek is door bijna 9000 bezoekers vooral genoten van de muziek van de 'oudjes ' George Baker en Lee Towers én van het afscheid van de Band Zonder Banaan.