Twee doden bij aanrijding meerdere fietsers in Grashoek

Verkocht: het postkan­toor van Deurne

8:17 Zes jaar lang bleef het stil en leeg aan de Posthoek in Deurne, maar nu is er toch witte rook opgestegen uit het oude Postkantoor. Het gebouw is verkocht aan het Deurnese BurgtBouw Projectontwikkeling en Next Development uit Eersel. Zij willen er op termijn woningen bouwen.