Twee gewonden bij woningbrand in Someren

Onderzoek naar drukte rond N272 Gemert

9:56 BEEK EN DONK/GEMERT - Hoe druk is het over elf jaar op de doorgaande route tussen Nuenen, Beek en Donk en Gemert, via de provinciale wegen N615 en de N272? Bureau Arcadis gaat dat nog dit voorjaar inzichtelijk maken, zodat de provincie kan bepalen hoe met name de N272 er straks uit moet zien én hoe het knelpunt Beekse brug kan worden opgelost.