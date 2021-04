Twee henneppanden kort na elkaar dicht in doodgewone nieuwbouwwijk: complete verrassing voor buurtbewoners

Jongerenop­vang in het klooster én tussen de oudjes, in Milheeze is de vraag groot

27 april MILHEEZE - Kleinschalige opvang voor jongeren is dun gezaaid, zeker in de dorpen. Peel Zorg vormt daarop een uitzondering. De vraag is zo groot, dat er uitbreiding komt. De grote wens is nog: meer plekken voor jongeren die klaar zijn om echt op eigen benen te staan. Maar de woningmarkt zit niet mee.