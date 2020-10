Twee huisjes compleet verwoest door uitslaande brand op Bospark de Bikkels in Vlierden

Auto vat spontaan vlam op A67 en brandt volledig af, geen gewonden

25 oktober NEERKANT - Een auto vatte in de nacht van zaterdag op zondag spontaan vlam op de afslag Liessel van de A67. Waarschijnlijk is een diesellekkage de oorzaak van de brand. Er werd namelijk een dieselspoor op de weg gevonden in de buurt van het wrak. Er zijn geen gewonden.