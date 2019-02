Twee jaar schilderen in De Peel: ‘Het is verslavend’

,,Kom nou op, maan”, zegt Catharina Driessen tegen de inktzwarte lucht. Ze zet het lampje op haar hoofd feller en schijnt in een bak met verschillende hoopjes verf. Zonder te twijfelen doopt ze haar kwast in een donkerrode kleur. Ze wijst naar het gapende gat voor haar. ,,Kijk, die bomen daar, die wil ik deze kleur geven.” Haar buurvrouw Emelie Jegerings houdt ondertussen haar mobiele telefoon in de lucht. Ze heeft een speciale app die aangeeft waar de maan op zal komen, vertelt ze. En om die maan is het te doen, deze avond. De twee kunstenaressen hebben speciaal de dag na de supersneeuwman uitgekozen om met hun verf en schildersezels naar de Mariapeel te komen. Emelie: ,,Vaak is-ie een dag later nog mooier.”

De expo Peel in Licht is te zien in Museum De Wieger in Deurne van 17 maart t/m 5 mei. Ook zijn ze op 30 en 31 mei in de Mariapeel voor de Open Atelierdagen.

Ze waren toe aan een nieuwe uitdaging, vertelt Emelie. ,,Ik wilde naar buiten. Niet de hele tijd binnen schilderen.” Catharina knikt. ,,Ik schilder vooral paarden. Landschappen schilderen en in de buitenlucht werken is zo anders. Het is af en toe een echte worsteling, maar ik kan niet meer zonder. Het is een onuitputtelijke inspiratiebron. Hier zijn, dat voelt elke keer als een vakantie.” Emelie: ,,Het is verslavend, De Peel. Omdat het zo desolaat is. Zo sober. Daarom komt het licht hier ook zo goed uit, er is weinig ruis.”

De opbrengst na twee jaar is een enorme hoeveelheid schetsjes, zoals ze de schilderijen zelf noemen. ,,We moeten vaak heel snel werken. Een bepaalde lichtval kan na een paar minuten al weer anders zijn. Soms, als we 's avonds of 's nachts schilderen, zien we niet eens echt wat we precies doen.” De mooiste schilderijen zijn te zien in De Wieger vanaf 17 maart. Beu zijn ze De Peel nog lang niet, vertelt Emelie. ,,We hoeven niet te zoeken want alles is er al.”