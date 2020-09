Twee leden Adviesgroep Sociaal Domein in Gemert-Bakel opgestapt: ‘Ik zit hier toch niet voor jan met de korte achernaam?’

Besluit over jongeren­wer­kers in Ge­mert-Ba­kel doorgezet

11 juli GEMERT-BAKEL - Gemert-Bakel gaat het jongerenwerk in de eigen gemeente definitief zelf organiseren. Een poging van de VVD-fractie om het jongerenwerk toch in handen van de LEVgroep te laten, kreeg in de gemeenteraad te weinig steun.