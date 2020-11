Twee mannen opgepakt voor vernielen coronateststraat in Beek en Donk

Online sinter­klaas­spel voor de kinderen in Lieshout

5 november LIESHOUT - Een intocht mag dit jaar in heel de gemeente Laarbeek niet vanwege corona. Maar kinderen in Lieshout kunnen het feit dat de goedheiligman in het land is, toch op zondag 15 november om 11.00 uur vieren met Het Grote Online Sinterklaasspel.