Twee mensen breken in bij casino in Heeze, één nog voortvluchtig

Voorlopig geen zonnepane­len op locatie banden­brand

17 januari SOMEREN-HEIDE - Er komt voorlopig geen veld met zonnepanelen op de Groeneweg in Someren-Heide, de plek waar in november 2016 de enorme bandenbrand plaatsvond. Het park past niet in onlangs vastgesteld ‘nieuw beleid rondom zonneparken. Toch is een oplossing in zicht.