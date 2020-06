Twee nieuwe nertsenbedrijven geruimd, waaronder één in De Mortel

Elsendorp vrijwel ongedeerd in corona-brandhaard: ‘Als je je niet aan de regels houdt, hedde gelijk ruzie’

19:00 ELSENDORP - Vergelijkingen met het Gallische Asterix-dorp dat dapper weerstand bood tegen de Romeinen gaan vaak mank, maar in dit geval zeker niet. Want zo ongeveer midden in dé coronabrandhaard van Nederland viel er in Elsendorp tot nu toe niet één corona-dode te betreuren.