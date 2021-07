Twee nieuwe ondernemingen in gemeente Asten: Reparatiezaak voor auto's en boten en fietsenwinkel

HEUSDEN/ASTEN - Coronatijd of niet, twee ondernemers durven het ondanks alle onzekerheden aan om een nieuwe zaak te starten in de gemeente Asten. Kevin Philipsen en zijn vader John starten een zaak gespecialiseerd in reparatie van auto's en boten in Heusden. Luke van Leeuwen wil begin volgend jaar een fietsenzaak openen in Asten.

Vader en zoon Philipsen hebben de voormalige garage van Tjeu en Wies Swinkels aan de Meijelseweg in Heusden overgenomen. Het paar maakte twee jaar geleden al bekend met de garage te stoppen, na een lange zoektocht is nu een nieuwe koper gevonden.

Quote Motorisch gezien is dat allemaal hetzelfde werk, maar over het algemeen werken we langer aan een boot dan aan een auto” Kevin Philipsen, Philipsen Repair

Kevin Philipsen had al een eigen garagebedrijf in Helenaveen, zijn vader John heeft veel ervaring met schadeherstel. Ze bundelen nu voor het eerst hun krachten. Nieuw voor Heusden is dat aan de Meijelseweg ook voortaan boten gerepareerd gaan worden. ,,Motorisch gezien is dat allemaal hetzelfde werk, maar over het algemeen werken we langer aan een boot dan aan een auto”, aldus Kevin Philipsen.

Hij is nu met zijn vader bezig om de garage te verbouwen. Vader en zoon hopen ergens begin september volledig te kunnen draaien in hun nieuwe zaak die de naam Philipsen Repair krijgt. Kevin gaat ook in het woonhuis naast de garage wonen.

Winkel in Asten komt in najaar vrij

Ruim vier kilometer verderop gaat fietsenmaker Luuk van Leeuwen zich vestigen in het pand aan de Prins Bernhardstraat 67 in Asten. Daar zit nu nog meubelwinkel Gister en Vandaag, maar die gaat volgens vastgoedeigenaar Van der Loo binnenkort verhuizen naar een nieuwe locatie in Roermond. De winkel komt in het najaar vrij.

Bike Totaal Luke van Leeuwen zocht al langer naar een nieuwe locatie om te kunnen groeien. Voor de winkel, magazijn en werkplaats zijn ongeveer duizend vierkante meter nodig. Die ruimte is momenteel niet beschikbaar in het centrum van Asten.

Naast Hubo en Beddenbriljant

In het voormalige woonwarenhuis op de hoek van de Industrielaan/Prins Bernhardstraat is daarentegen genoeg plek. De nieuwe fietsenzaak is een aanvulling op de Hubo en Beddenbriljant die al op de begane grond zitten. Op de verdieping zitten dienstverleners en bevinden zich diverse woningen.

Om de winkelruimte van duizend vierkante meter voor langere periode aan Van Leeuwen te kunnen verhuren, is er volgens Ton van der Loo nog voor de zomer een omgevingsvergunning aangevraagd. ,,Gemeente Asten heeft als voorwaarde gesteld dat er een omgevingsdialoog wordt gehouden, waar buren en belanghebbenden hun op- en aanmerkingen kenbaar kunnen maken”, aldus Ton van der Loo die samen met Van Leeuwen uitnodigingen voor deze bijeenkomst gaat versturen.