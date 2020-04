Twee of drie grote restaurantketens naast Truckstop Nobis in Asten

Hoteleigenaar Riton Loverbosch en vastgoedmaatschappij Van der Loo ontwikkelen samen een plan voor het terrein tussen Truckstop Nobis en de Floralaan, een weiland dat grenst aan de snelweg A67. Binnen nu en een jaar moet er een eerste bestemmingsplan liggen wat de komst van twee of drie grote restaurants mogelijk maakt. De gemeente Asten is positief over dit ‘foodpark’. ,,We staan welwillend tegenover dit verzoek en geven hen de kansen om dit te doen. Ze zijn met meerdere ketens in gesprek, maar we willen nog wel goed weten wat het allemaal precies inhoudt”, zegt wethouder Henk van Moorsel.