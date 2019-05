Twee winkels verdwijnen in Deurne, een nieuwe winkel komt ervoor terug

DEURNE - Het centrum voor Deurne verliest binnenkort een kledingzaak. Moeders Mooiste, de winkel voor zwangerschaps-, baby- en kindermode in de Molenstraat in Deurne stopt er na tien jaar mee.

In de zaak is het momenteel opheffingsuitverkoop. Tegoedbonnen en cadeaubonnen kunnen tot eind juli ingeleverd worden, laten de mensen van Moeders Mooiste op hun Facebookpagina weten. Waarom de winkel sluit, is onbekend; de eigenaar laat weten er liever niet op te reageren.

Een straat verderop, aan de Stationsstraat, stopt het team van PIXIE, SPRUIT en Visser Chocolade Deurne met de PIXIE conceptstore. Ze openen in het pand een tweede kinderwinkel. PIXIE sluit in juli de deuren en heeft dan drie jaar in hartje Deurne gezeten. De winkel werd in 2016 opgericht door Kiki van Leuven. Ze vond dat er in Deurne weinig leuks was voor het jongere publiek. Twee jaar eerder nam ze Visser Chocolade over en dat liep zo goed, dat ze een tweede winkel aandurfde. Bij PIXIE verkocht ze interieurproducten, kookartikelen en cadeaus voor jong en oud.

,,Ik realiseer me dat deze winkel best ‘stads’ is, maar Deurne is groot en er zijn hier weinig zaken met zo’n concept. Natuurlijk moet ik me nog bewijzen, maar ik houd van een uitdaging en ik geloof dat het in deze tijd wél kan”, zei ze indertijd. Nu is er de kans om het aantal merken kinderkleding uit te breiden en die grijpt het team, bestaande uit acht mensen.