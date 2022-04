Twee zwaargewonden bij ernstig ongeluk met meerdere voertuigen in Deurne

Laarbeek is tijdens lintjesre­gen een ridder en vier leden rijker

LAARBEEK - Van voetbal tot de jazz society en van verzorgingstehuizen tot de Lionsclub. De vijf gedecoreerden in Laarbeek (één ridder, vier leden in de Orde van Oranje-Nassau) zetten zich op veel vlakken in voor hun medemens. Binnen de gemeente en daarbuiten.

26 april