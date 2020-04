Tweede aanbieder glasvezel in De Rips en Elsendorp zorgt voor verwarring

Man pakt pinpas uit mandje scootmo­biel en steelt 1600 euro van bejaarde vrouw in Gemert

15 april GEMERT - Een bejaarde vrouw is eind februari in Gemert bestolen door een man die haar pincode even daarvoor afkeek bij de supermarkt. Hij pakte het pasje van de dame af toen er iets uit het mandje van haar scootmobiel viel. De man pinde 1600 euro.