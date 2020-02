Tweede doorkomst Kennedymars in Someren op zaterdagavond

SOMEREN - Organisator Joek blijft zoeken naar een optimale route van de Kennedymars in Someren. Nieuw tijdens de 58e editie op 4 en 5 juli is een tweede doorkomst door Someren op zaterdagavond. Dan lopen de wandelaars eerst een lus van Someren, door Someren-Eind, terug naar Someren. Na de start om 20.00 uur wordt de tweede doorkomst door het centrum van Someren tussen 21.00 en 22.30 uur verwacht.

,,We hebben in 2020 geen nieuwe route, maar we hebben de route wel verbeterd,” verduidelijkt marsleider Davy van Otterdijk. ,,Een deel van de route is aangepast, we hebben een tweede doortocht door Someren op de zaterdagavond gecreëerd en enkele posten zijn verplaatst. Je kunt het zien als het finetunen van de route die wandelaars toch al zeer waarderen.”

Andere route in Deurne

Na de tweede passage door Someren zetten de wandelaars koers richting Asten, Ommel, Vlierden en Deurne. In Deurne is de route ook aangepast. Daar lopen de wandelaars nu door de Sint Jozef en steken ze bij de Vlierdenseweg het spoor over. Via de Hellemanstraat komen ze vervolgens door het centrum van Deurne. In Deurne wordt er, op verzoek van de wandelaars, een grote zitpost ingericht bij het Hub van Doorne college.