Tweede editie politiek café Laarbeeks Peil

Politieke partijen praten op deze avond met de inwoners en elkaar in debat en gesprek over belangrijke zaken voor onze gemeente, zoals wonen, financiën en voorzieningenniveau. Het open politiek café is een initiatief van Ondernemersclub VIER, DeMooiLaarbeekKrant en Omroep Kontakt. Het debat duurt uiterlijk anderhalf uur. De zaal is een half uur voor aanvang open.